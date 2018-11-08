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/ Борис Дубровский продлил финансирование программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Борис Дубровский продлил финансирование программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Более 100 врачей и фельдшеров смогут начать работать по этим программам.
сегодня в 15:22
  |  Общество

94 миллиона рублей выделил Борис Дубровский из областного бюджета на реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Это позволит 73 врачам и 42 фельдшерам отправиться жить и работать в районы области, где существует нехватка врачебного персонала.

Для закрепления кадров в малых городах и селах действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Они привлекли уже более 500 специалистов. Мы и впредь будем финансово поддерживать программы, которые помогают решить проблему дефицита врачей и фельдшеров в городах и районах области. Для нас важно создать условия, при которых жители отдаленных сел и деревень смогут вовремя пройти профилактические осмотры, получить консультации врачей и качественную медицинскую помощь. — подчеркнул Борис Дубровский.

«Земские» программы работают уже пять лет и за это время 566 докторов были привлечены для работы в районах, где не хватало медицинского персонала. В текущем году 73 врача и 42 фельдшера смогут поехать работать по этим программам.

Участник программы получает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров.

Также, для того, чтобы привлечь в поликлиники и больницы области молодых специалистов, возобновился целевой набор. Обучение будет проходить на базе Южно-Уральского государственного университета по программе специалитет. После окончания учебы, кадры будут направлены в области, где более остро стоит нехватка кадров.

К тому же, с 2014 года заработная плата врачей увеличилась с 42 тысяч рублей в 2014 году до 55 тысяч рублей в 2017. В первой половине 2018 года зарплата превысила 62 тысячи 800 рублей. Благодаря этим мерам, показатель обеспеченности населения Челябинской области врачами увеличился с 33,7 на 10 тысяч человек в 2014 году до 34,3 в 2017 году.

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