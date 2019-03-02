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/ О востребованности программы «Земский учитель» рассказали учителя и студенты педагогических ВУЗов

О востребованности программы «Земский учитель» рассказали учителя и студенты педагогических ВУЗов

По их мнению, инициатива президента станет дополнительной мотивацией для молодых специалистов.
сегодня в 13:30
  |  Общество

Инициативу о введении программу «Земский учитель», которая аналогична программе «Земский врач» озвучил президент России Владимир Путин в светом Послании к Федеральному собранию. Глава государства предложил выплачивать педагогам, которые переедут в деревни или малые города, единовременную выплату в миллион рублей.

В Челябинской области уже есть примеры того, как молодые педагоги, только что окончившие ВУЗ выбирают для продолжения свое карьеры малые города и села. Один из них — учитель математики села Миасское Красноармейского района Габайдуллин Ильяс. Молодой педагог работает в сельской школе уже третий год. Сам Ильяс рассказывает, что пришел в родную школу сразу после того, как закончил педуниверситет и отслужил в армии, а стал решение стать учителем принял из-за желания вернутся в родные стены.

Поэтому я выбрал педагогический ВУЗ и стал учителем математики. Варианты были и ЧелГУ и ЮУрГУ, и даже проходил баллам, хорошо сдал экзамены, но очень понравилась специальность в педагогическом ВУЗе «Математика-менеджмент», двойная специальность по диплому, я решил попробовать, а уже потом, в процессе обучения преподаватели ВУЗа привили любовь к профессии и любовь к профессии, поэтому я учитель и нисколечко не жалею, что им стал. Вырос в красноармейском районе, закончил 9 классов в селе Боровое, потом 10, 11 класс учился в данной школе, и во время обучения председатель нашей районной организации профсоюзов, привлекала меня на соревнования, я уже чувствовал себя частичкой системы образования Красноармейского района. И я чувствовал себя нужным в этой системе, поэтому даже не рассматривал другие варианты. — рассказал сайту «Первый областной» учитель математики школы № 1 села Миасское Ильяс Габйдуллин.

В своей работе Ильяс Габайдуллин использует современные методы обучения и технологии. Так например молодой педагог интегрировал с вот уроки мобильные телефоны, которые дети используют для обучения. Сам Ильяс говорит, что такой подход к обучению очень нравится его ученикам.

И таких примеров множество и среди студентов. Учащийся второго курса естественно-технологического факультета ЮУрГГПУ Денис Юламанов рассказывает, что намеренно шел к поступлению в педагогический ВУЗ с 9 класса, и уже знал, поскольку чувствует, что ему нравится работать с детьми и обучать их чему-то новому. По словам Дениса, после окончания университета он так же, как и Ильяс Габайдуллин планирует вернуться в родную для себя школу, а о программе «Земский учитель» он узнал совсем недавно. Денис Юламанов считает, что она может стать хорошей дополнительной мотивацией и поможет вовлечь молодых специалистов в села и малые города.

Я сам заканчивал школу в селе, я люблю свою школу, она мне очень близка, и при уходе из школы оставался осадок. Хочу вернуться в свою школу, потому что город — это немое, я не могу жить в городе. Сам я из Давлетбаево. Первое время, когда я в город приезжал, мне было тяжело дышать. Я привык быть в воле, свой дом, двор, находится в четырех стенах — это не мое. Когда говорят, что образование на селе хуже, чем в городах — это не так. К нам учителя подходили совсем по-другому, учителя с большим опытом. Говорили, что в городе возможности выше, классы оборудованы лучше, но у нас на селе сейчас классы оборудованы не хуже, многие технологии внедрили. Я хочу заниматься своим делом и вернуться к себе. Сам я узнал о программе «Земский учитель» всего три дня назад, подумал, что это возможность мотивировать учителей, дополнительно вовлечь в деревни, села. Возможно, те, кто действительно хотят вернутся в село, это дополнительная помощь, потому что в деревне не так легко жить. — рассказал сайту «Первый областной» студент ЮУрГГПУ Денис Юламанов.

О том, что программа «Земский учитель» будет востребована на Южном Урале сказал и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По словам главы региона, для выпускников педагогических университетов это станет отличной возможностью для профессионального развития и улучшения материальных возможностей.

Правительство Челябинской области системно работает по программам инфраструктурного развития села, поддержки агропромышленного производства, поощряет привлечение специалистов для работы в сельской местности. Ремонтируются школы, детские сады, дома культуры и фельдшерско-акушерские пункты. Мы строим дороги, ведем газификацию, проводим интернет в отдаленные деревни. В этом году на эти цели также предусмотрены значительные бюджетные средства. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, что инициатива «Земский учитель» была предложена Владимиром Путиным во время Послания Федеральному Собранию, которое было озвучено 20 февраля. Назвал президент России и условия программы. Глава государства предложил платить педагогам, переехавшим в деревню или малый город, единовременную выплату в миллион рублей.

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