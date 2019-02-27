/ В Челябинской области активно реализуется программа устойчивого развития села

720 миллионов рублей направят на нее в 2019 году.

Повышение качества жизни тех, кто трудится во благо роста сельского хозяйства — важная задача, стоящая перед регионами. Об этом сообщил президент Р Ф Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию. Правительство Р Ф в 2019 году примет новую программу по развитию сельских территорий.

Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе. Я обращаю внимание Правительства, уже в этом году необходимо принять новую программу развития сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года. — отметил Владимир Путин в Послании.

В Челябинской области, по решению главы региона Бориса Дубровского, на финансирование программы устойчивого развития сельских территорий будет направлено 720 миллионов рублей в 2019 году. С 2014 года ее финансирование увеличилось в 18 раз.

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий» направлена на улучшение качества жизни южноуральцев в селах. Финансирование программы в Челябинской области в 2019 году увеличено на 19% и составит порядка 720 миллиона рублей. Из них 340 миллионов рублей выделено из областного бюджета. На эти средства планируется газифицировать четыре населенных пункта и построить три автодороги. Жилищные условия смогут улучшить 71 семья, проживающая в сельской местности. — прокомментировал глава региона Борис Дубровский.

Благодаря увеличению финансирования, 71 сельской семье улучшат жилищные условия. В 2018 году была переселена 61 семья, на это потребовалось 75,5 миллионов рублей. В 2019 году на эти цели будет направлено 97,5 миллионов рублей.

В сельской местности Южного Урала, благодаря росту финансирования программ по газификации, будет проложено 32 километра газовых сетей. 4 населенных пункта смогут подключиться к газу: село Байрамгулово Аргаяшского района, деревня Карино Кунашакского района, деревня Шипкино Октябрьского района и деревня Десятилетие Чебаркульского района.

559,4 миллиона рублей направят на строительство автомобильных дорог. В прошлом году сумма на эти цели была на 85 миллионов меньше. За год планируют построить 22,7 километров дорог в сельской местности. Дороги в Октябрьском и Чесменском районе будут обновлены.

С 2018 года по решению главы региона, Челябинская область начала реализовывать еще одно мероприятие программы — поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Были построены детские игровые площадки в поселках Кидыш и Петропавловка, после обращения местных жителей. В 2019 году инициативы жителей также будут поддерживаться.