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/ Челябинская область поддержала идею привлекать в село врачей «за 50»

Челябинская область поддержала идею привлекать в село врачей «за 50»

Борис Дубровский назвал программу эффективной.
сегодня в 14:22
  |  Общество

Губернатор Борис Дубровский подтвердил: фельдшеры и врачи «в возрасте» тоже станут участниками «сельской» программы. Инициатива распространить действие «Земского доктора» принадлежит президенту Владимиру Путину. Ее огласили во время Послания Федеральному собранию.

Острый вопрос для первичного звена здравоохранения — это дефицит кадров. Здесь наряду с комплексным развитием медицинского образования нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый эффект. В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи — миллион рублей, фельдшеры — 500 тысяч рублей. — сказал Владимир Путин.

Действительно, в Челябинской области готовы выплатить по 500 тысяч рублей каждому фельдшеру и по миллиону каждому врачу, независимо от возраста, отправившимся работать в глубинку.

Абсолютно согласен с позицией Владимира Владимировича Путина, озвученной в Послании по развитию здравоохранения. Основной упор в сельской медицине должен быть сделан на доступность и расширение первичной медицинской помощи. Эти задачи не решить без привлечения квалифицированных кадров. Мы несколько лет поддерживали сельских врачей через программу «Земский доктор» и убедились в ее эффективности. А с 2017 года стимулируем и средний медицинский персонал, фельдшеров, и, конечно, будем продолжать работать в этом направлении. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что в Челябинской области программа «Земский доктор» действует с 2012 года.

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