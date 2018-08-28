/ 566 специалистов уже стали участниками программы «Земский доктор» в Челябинской области

Врачей в села привлекают уже 6 лет.

Главные врачи Сосновской и Варненской центральных районных больниц Владимир Самохвалов и Евгений Слинкин на пресс-конференции медиахолдинга ОТВ, посвященной вопросам медицины, рассказали о том, как проходит программа «Земский доктор» в Челябинской области. По словам Владимира Самохвалова, благодаря программе в 2015 и 2016 году в район пришел 21 врач и 1 фельдшер.

Главный врач Варненской районной больницы Евгений Слинкин назвал программу успешной, но предложил ввести дополнительные стимулы для молодых врачей уже на местах.

4 человека приехали к нам в 2015 году, 15 в 2016 году, и 7 в прошлом году. Программа хорошо работает, но миллион является только мотивацией. Всё-таки на местах надо давать дополнительные стимулы. Например, в прошлом году у нас были две служебные квартиры, и мы пригласили именно семьи. — рассказал Евгений Слинкин.

С этим согласен начальник отдела первичной медико-санитарной помощи областного минздрава Александр Шамин. По его словам, за 6 лет было привлечено более пятисот врачей, однако деньги не всегда являются определяющим фактором для молодого специалиста.

По программе «Земский доктор» с 2012 года мы привлекли 566 врачей. В этом году — 10 специалистов на 73 места. То есть мы говорим о том, что люди не всегда охотно идут за деньгами. В реестре еще есть заявки на специалистов. — рассказал Александр Шамин.

Напомним, программа «Земский доктор» направлена на привлечение молодых врачей в сельскую местность. Участникам программы кроме работы предлагается миллион рублей в качестве «подъёмных».