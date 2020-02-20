Программа «Земский доктор» будет расширена в Челябинской области

Подъемные выплаты смогут получать медработники, вернувшиеся на малую родину.

Послушать 00:00

В Челябинской области планируют расширить поддержку медицинских работников в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания регионального правительства.

По словам Алексея Текслера, у молодых специалистов, которые уезжают учиться и могли бы вернуться на малую родину, нет возможности воспользоваться данными программами.

«Мы рассматриваем возможность платить подъемные тем, кто возвращается на свою территорию. На данный момент подъемные получают медицинские работники, которые переезжают на село из другого населенного пункта. Необходимо привлекать молодых врачей, в том числе и тех, кто родился и вырос на сельских территориях», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, перед Челябинской областью стоит важнейшая задача — за ближайшие несколько лет обеспечить все медицинские учреждения недостающими кадрами. Сейчас существует большая нехватка специалистов в больницах, в связи с чем рассматриваются новые возможности поддержки молодых врачей.

К тому же, ведется масштабная работа по подготовке кадров. В том числе — добавление мест в ординатуре, которую будут спонсировать из областного бюджета. Все это делается для того, чтобы врачи имели возможность пройти ординатуру в своем регионе.