Глава южноуральского района, в котором жаловались президенту на отсутствие медперсонала, прокомментировал ситуацию

По его мнению, молодые специалисты выбирают областные центры не из-за жилья.

Жители Челябинской области обратились в президенту Российской Федерации Владимиру Путину с вопросом о нехватке медицинского персонала в малых населенных пунктах. По словам сотрудника ФАПа в поселке Маук, молодые специалисты оставались бы работать в селе, если бы им предлагали жилье. Глава Каслинского муниципального района, где и расположен пункт, Игорь Колышев считает, что специалисты выбирают областные центры вне зависимости от того, будет ли им предложено жилье.



Адресно мы стараемся решать жилищные вопросы, будет куплено две квартиры для сотрудников Вишневогорской амбулатории. Но проблема не только с жильем, молодые люди уезжают и не хотят возвращаться. Мое мнение — что нет взаимосвязи между наличием жилья и приездом молодых специалистов в сельскую местность. Мы пытаемся решать вопросы, исходя из скромных возможностей бюджета, но на данный момент у меня нет заявок от центральной районной больницы, что если будет жилье, то специалист приедет на территорию. Мы регулярно встречаемся с ним, он ведет поиск специалистов. — прокомментировал для сайта bfm74.ru Игорь Колышев.

Глава района подчеркнул, что если бы появилась заявка о том, что на территорию можно привлечь специалиста, но вопрос стоит в жилье, администрация бы обязательно нашла возможность, чтобы решить этот вопрос.

