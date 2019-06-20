Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.39 -0.59 71.55 -0.09
Челябинск
сейчас
 
+14 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Глава южноуральского района, в котором жаловались президенту на отсутствие медперсонала, прокомментировал ситуацию

Глава южноуральского района, в котором жаловались президенту на отсутствие медперсонала, прокомментировал ситуацию

По его мнению, молодые специалисты выбирают областные центры не из-за жилья.
сегодня в 18:23
  |  Общество
Жители Челябинской области обратились в президенту Российской Федерации Владимиру Путину с вопросом о нехватке медицинского персонала в малых населенных пунктах. По словам сотрудника ФАПа в поселке Маук, молодые специалисты оставались бы работать в селе, если бы им предлагали жилье. Глава Каслинского муниципального района, где и расположен пункт, Игорь Колышев считает, что специалисты выбирают областные центры вне зависимости от того, будет ли им предложено жилье.

Адресно мы стараемся решать жилищные вопросы, будет куплено две квартиры для сотрудников Вишневогорской амбулатории. Но проблема не только с жильем, молодые люди уезжают и не хотят возвращаться. Мое мнение — что нет взаимосвязи между наличием жилья и приездом молодых специалистов в сельскую местность. Мы пытаемся решать вопросы, исходя из скромных возможностей бюджета, но на данный момент у меня нет заявок от центральной районной больницы, что если будет жилье, то специалист приедет на территорию. Мы регулярно встречаемся с ним, он ведет поиск специалистов. — прокомментировал для сайта bfm74.ru Игорь Колышев.
Глава района подчеркнул, что если бы появилась заявка о том, что на территорию можно привлечь специалиста, но вопрос стоит в жилье, администрация бы обязательно нашла возможность, чтобы решить этот вопрос.
Общество
Привлекательную программу для молодых медиков придумают до 1 сентября
вчера в 20:23
Привлекательную программу для молодых медиков придумают до 1 сентября
Общество
На Южном Урале в ближайшие три года начнут функционировать около 100 новых ФАПов
24.04.2019
На Южном Урале в ближайшие три года начнут функционировать около 100 новых ФАПов
Общество
Новые мобильные ФАПы получили южноуральские медики
  
25.12.2018
Новые мобильные ФАПы получили южноуральские медики
Общество
566 специалистов уже стали участниками программы «Земский доктор» в Челябинской области
28.08.2018
566 специалистов уже стали участниками программы «Земский доктор» в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Привлекательную программу для молодых медиков придумают до 1 сентября
сегодня в 20:23
Привлекательную программу для молодых медиков придумают до 1 сентября
Общество
Челябинец поинтересовался, не устал ли Владимир Путин от президентства
сегодня в 18:40
Челябинец поинтересовался, не устал ли Владимир Путин от президентства
Общество
Глава южноуральского района, в котором жаловались президенту на отсутствие медперсонала, прокомментировал ситуацию
сегодня в 18:23
Глава южноуральского района, в котором жаловались президенту на отсутствие медперсонала, прокомментировал ситуацию
Общество
Рекордный рост интернет-трафика зафиксирован в России
сегодня в 18:16
Рекордный рост интернет-трафика зафиксирован в России
Общество
На Челябинскую область надвигаются осадки и грозы
сегодня в 17:43
На Челябинскую область надвигаются осадки и грозы
Общество
Ректор ЮУрГУ поздравил первого абитуриента
сегодня в 17:31
Ректор ЮУрГУ поздравил первого абитуриента
Общество
Алексей Текслер встретился с новым руководителем управления ФССП России по Челябинской области
сегодня в 16:55
Алексей Текслер встретился с новым руководителем управления ФССП России по Челябинской области
Общество
В Челябинске окажут помощь избитому на карьере школьнику с ДЦП
сегодня в 16:34
В Челябинске окажут помощь избитому на карьере школьнику с ДЦП
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6