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/ Металлурги высадили рощу на месте отработанного карьера на Южном Урале

Металлурги высадили рощу на месте отработанного карьера на Южном Урале

Площадь рекультивации составила 20 тысяч «квадратов».
сегодня в 18:27
  |  Общество

Озеленение пространств, восстановление водного баланса и снижение нагрузки на атмосферу — вот основные задачи экологического проекта Магнитогорского Металлургического комбината. Восстановление «зеленого пояса» осуществляется за счет высадки деревьев и трав на отработанных участках. Например, в западном карьере горы Магнитной были высажены многолетние растения.

В рамках рекультивации Западного карьера горы Магнитной было выполнено озеленение территории площадью 20 тысяч квадратных метров. Там высадили около 2,5 тысяч саженцев деревьев и кустарников. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ММК.

Еще одно направление — сбережение и использование уже имеющихся ресурсов для производства.

Ежегодно комбинат возвращает в технологический процесс агломерационного производства около 2,3 миллионов тонн промышленных отходов. Специализированные установки перерабатывают металлургические и отвальные шлаки. — продолжают в ММК.

Так, например, в планах у комбината ликвидация накопленных запасов шлаков из мартеновских и доменных печей. Очередной этап программы в рамках ликвидации последствий воздействия на почву рассчитан на 2018 этап.

Впереди — строительство полигона для размещения отходов на территории ликвидируемого Восточного карьера и завершение рекультивации отработанного Западного карьера.

Напомним, всего до 2025 года ММК направит на природоохранную деятельность больше 38 миллиардов рублей.

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