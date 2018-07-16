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/ Владимир Путин поблагодарил ММК за экологические проекты

Владимир Путин поблагодарил ММК за экологические проекты

Комбинат провел огромную работу по снижению уровня выбросов.
сегодня в 12:40
  |  Общество

Накануне Магнитогорский металлургический комбинат удостоился высокой оценки за принятые меры по улучшению экологической обстановки. В День металлурга на ММК было направлено благодарственное письмо, отправителем которого значился Президент России Владимир Путин. Глава государства оценил вклад в реализацию природоохранных мероприятий.

Многое еще предстоит сделать для выхода на принципиально новые экологические стандарты, для улучшения окружающей среды в промышленных центрах нашей страны. Благодарю трудовой коллектив Магнитогорского металлургического комбината за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации. — говорится в письме Президента Российской Федерации Владимир Путин.

Всего пять российских предприятий получили такую оценку.

Металлурги Магнитогорска за прошлый год направили больше 4 миллиардов рублей на экологические проекты. Среди них — реконструкция сероулавливающих установок агломерационного цеха, модернизация газоочистной установки в электросталеплавильном цехе, строительство систем аспирации литейных дворов двух доменных печей. За счет этого выбросы пыли заметно сократились.

Каждый год по хорошей и давно сложившейся традиции ко Дню металлурга на Магнитогорском металлургическом комбинате вводятся новые производственные мощности. Все они отвечают современным требованиям, в том числе с точки зрения минимизации влияния на окружающую среду. Поэтому я расцениваю эту награду для комбината как оценку, данную на самом высоком уровне, эффективности тех экологических программ и проектов, которые уже были реализованы и планируются к реализации. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, 2017 год был объявлен Годом экологии. В эти 12 месяцев было принято множество решений, направленных на улучшение экономической ситуации. Челябинская область при активном содействии главы региона Бориса Дубровского стала единственным субъектом страны, в котором реализуется пилотный проект по улучшению качества воздуха. А в скором времени, согласно инициативе Бориса Дубровского, каждый завод обязан будет установить на трубы специальные датчики, которые будут фиксировать количество выбросов, оказавшихся в атмосфере.

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