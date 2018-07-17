/ Новое оборудование позволит сократить выбросы на ММК в три раза

Промышленное предприятие реализует крупный проект по улучшению экологии.

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Магнитогорский металлургический комбинат — крупнейшее промышленное предприятие на Южном Урале. ММК борется не только за увеличение производительности, но и сохранение окружающей среды. Для этого на комбинате реализуются специальные мероприятия.

Здесь разработана экопрограмма, на которую за прошлые годы потрачено больше 10 миллиардов. Сейчас план включает в себя шаги по снижению нагрузки на атмосферу, который обойдется ММК в 38 миллиардов рублей. Эта сумма будет направлена на модернизацию и снижение уровня выбросов до 2025 года. Благодаря этому комплексный индекс загрязнения воздуха снизится в 3 раза.

Одним из шагов по улучшению экоситуации стало обновление оборудования. На открытии новой домны побывал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона со знанием дела подошел к осмотру нового агрегата. Современная доменная печь способна заменить собой три устаревших.

Я рад, что Магнитогорский комбинат целенаправленно обновляется. Доменные цеха — это одно из ключевых звеньев металлургического производства. Важно, чтобы оно было прочным и отвечало современным требованиям. Что касается позиций комбината, то он усиливает свое присутствие в жизни региона по всем направлениям. Естественно, среди металлургических предприятий области ММК занимает первую позицию. Это уже позволило предприятию начать самую масштабную за последнее время экологическую программу, которая стартовала в 2017 году. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Также на ММК провели реконструкцию сероулавливающих установок аглоцеха, модернизацию газоочистной установки в электросталеплавильном цехе. Здесь построены системы аспирации доменных печей. Всего появилось 270 газоочистных установок, эффективность которых достигает 99%.