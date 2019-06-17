/ Зеленые автобусы будут возить пассажиров по Челябинску

Горожане выбрали цвет транспорта в интернет-голосовании.

Новый общественный транспорт для Челябинска выбирают вместе с горожанами. Накануне у жителей областного центра спросили, какого цвета автобусы они хотят видеть в городе. Это будет современный транспорт, экологичный, удобный и приятного для глаз цвета. По итогам опроса в Челябинске будут ездить зеленые автобусы.

Больше всех челябинцам понравился зеленый цвет автобусов. За него проголосовали 30,12% от всех участников опроса. Горожане также оказались не против транспорта красного цвета, этот вариант отметили 21,47% голосовавших. На третьем месте оказались автобусы желтого цвета, на четвертом — синего, на пятом — оранжевого, по 17,59%, 12,95% и 12,2% соответственно. Белые автобусы оценили только 5,61% участников опроса, это самая маленькая цифра. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы голосования.

Организаторы также подвели итоги конкурса party-bus. Поездку на новом автобусе под музыку выиграла Анастасия Трубина. Она сможет взять с собой друзей на автобусную вечеринку.