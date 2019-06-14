/ Челябинцы выбирают цвет новых автобусов

Повлиять на результаты голосования может каждый житель города.

Жители Челябинска продолжают участвовать в голосовании, которое определит цвет новых автобусов. Экологичные, удобные и приятные глазу машины выйдут на улицы города уже этой осенью.

На сегодняшний день известны промежуточные результаты опроса горожан. Фаворитом на данный момент является зелёный цвет, за него проголосовали 29,52% активных челябинцев. Такой выбор неудивителен: этот оттенок успокаивает и ассоциируется с природой. Красному отдали своё предпочтение 21,55% проголосовавших челябинцев. Цвет солнца горожане поставили на третье место: жёлтый выбрали 18,22% опрошенных. Примерно одинаковое количество голосов было отдано за синий и оранжевый цвета: 12,86% и 12,13% соответственно. Меньше всего челябинцам приглянулся белый цвет, за него проголосовали лишь 5,65% активных горожан.

Отдав свой голос за понравившийся цвет, вы можете не только повлиять на будущий облик городских улиц, но и стать участником необычного конкурса. Самый удачливый челябинец первым прокатится на новом автобусе вместе с друзьями или в гордом одиночестве. Под звуки приятной музыки и с ветерком можно будет оценить новую машину, а также высказать свои предложения и пожелания.

Хочешь сделать свой выбор? Ещё не поздно повлиять на исход голосования. Переходи по ссылке и голосуй.

Не откладывайте это дело на потом. Отдать свой голос за понравившуюся расцветку можно до 14:00 16 июня 2019 года. Итоги опроса подведут в понедельник, 17 июня, с 7 до 9 утра в прямом эфире программы "Наше утро" на телеканале ОТВ. Также результаты голосования будут доступны на сайте цветтранспорта74.рф.