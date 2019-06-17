/ В России вырос спрос на автодома

Их использование позволяет сэкономить на логистике и проживании.

Спрос на дома на колесах среди россиян вырос на 26% за прошедшие пять месяцев 2019 года в сравнении с предыдущими. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито».

Одним из решающих факторов в увеличении интереса стало улучшение качества дорог и строительство новых кемпингов в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу 2018.

Интерес россиян к путешествиям растет, несмотря на падение доходов населения. А мода на автодома, распространенная в Европе, постепенно проникает и к нам. Такое средство передвижения позволяет значительно сэкономить на логистике и проживании. — подчеркнул «Известиям» представитель сайта «Авито».

В то же время опрошенные эксперты заметили, что на данный момент развитию домов на колесах препятствует отсутствие сервисов и услуг по аренде и лизингу таких машин. Также проблемой является небольшое число безопасных кемпингов с необходимым оборудованием.