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/ В Челябинске появился первый «умный» автобус

В Челябинске появился первый «умный» автобус

Транспорт модернизирован новейшей интеллектуальной системой видеонаблюдения.
сегодня в 15:49
  |  Общество

Первый «умный» автобус выпустили в рейс в Челябинске. Сделать первый шаг к современному транспорту помогла компания «Интерсвязь». Автобус умеет распознавать внештатные ситуации, анализировать пассажиропоток и контролировать работу водителей и кондукторов. В ближайшее время его укомплектуют USB-зарядками, бесплатным Wi-Fi, а также кнопкой SOS для экстренной связи с оперативными службами. Тестовый автобус № 4 ежедневно выходит на рейсы по маршруту улица Мамина ‒ ЮУрГУ.

Современные технологии внедряют в сферу общественного транспорта, чтобы Челябинск полностью соответствовал курсу федеральной программы «Умный город». По словам начальника Управления транспорта городской администрации Максима Кичеева, эта интеллектуальная система считает количество зашедших и вышедших пассажиров, анализирует загруженность маршрута и помогает скорректировать частоту рейсов.

Мы сотрудничаем с надёжными и ответственными компаниями и вместе с ними, прилагаем все возможные усилия для того, чтобы транспорт в Челябинске стал максимально удобным для пассажиров. — собщил Максим Кичеев.

Обученная при помощи нейросетей система видеонаблюдения умеет распознавать внештатные ситуации.

Системами видеорегистрации и анализа данных полностью оснащён салон автобуса. Благодаря им фиксируются повороты руля, нажатие педалей тормоза и газа, скорость и соблюдение водителем ПДД. Это сделано с целью повышения безопасности в общественном транспорте. — пояснил руководитель центра технологий общественной безопасности компании «Интерсвязь» Сергей Соколов.

В ближайшее время на площади Революции установят и прототип будущей «Умной остановки». Интерактивная стела будет оснащена информационным табло с расписанием и временем ожидания, интерактивной картой с возможностью поиска маршрута и пересадок на транспорте, бесплатным Wi-Fi, системой видеонаблюдения и видеоаналитики.

Проект «Умный город» развивают и в Сатке, этот город стал «пилотным» в России. На улице Бакальской есть «умный дом» с возможностью открывать подъездную дверь через мобильный телефон, а также вызывать на входе в домофон экстренные службы. По словам местных жителей, и мусорные контейнеры в Сатке теперь почти всегда пустые. Специальные датчики следят за количеством отходов в баках. Как только они заполняются, информация поступает регоператору.

Автор: Карина Карякина

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Комментарии

Андрюха Камшилов
21:54, 13.06.2019
И чего там только нет)
Так это пассажиров
Они все на джмаршрутках
Нина Соколова
18:52, 13.06.2019
По какому маршруту ходит?
Евгений Хлеборобов
17:06, 13.06.2019
который умнее некоторых челябинцев

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