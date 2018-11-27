/ Что делать, если из крана пошла зеленая вода, рассказали челябинцам

В городе снова пройдут испытания на утечки.

В очередной раз горячая вода в квартирах челябинцев может окраситься в зеленый цвет. УТСК предупреждает: в теплоноситель запускают «Уранин». Делается все для того, чтобы оперативно устранять утечки в системе теплоснабжения. Если техническая вода, которая течет в батареях, где-то пробивается на поверхность, это заметят по зеленым лужам. Если же смешивается с горячей водой, предназначенной для бытовых нужд, то зеленая струя пойдет уже из крана.

Краситель имеет органическое происхождение, не представляет опасности для людей и окружающей среды. Официально разрешен к применению СЭС. Используется для изучения путей следования вод, подкрашивания шампуней и пен для ванн, воды в аквариумах и водоёмах, других декоративных целей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе АО «УТСК».

Испытания на утечки состоятся в Центральном, Тракторозаводском, Советском и Ленинском районах города. Челябинцам, которые увидели зеленую воду, рекомендуют сразу же звонить в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск»: +7 (351) 246-72-72, +7 (351) 246-72-73.