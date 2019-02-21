/ Жители ЧВВАКУШа топят снег, чтобы обеспечить себе горячую и холодную воду

Во всем поселке несколько суток царит «засуха».

В условиях засухи и холода сейчас живут в поселке ЧВВАКУШ. В домах выключили горячую и холодную воду. С 19 февраля жители поселка вынуждены пользоваться привезенной жидкостью, самые отчаянные отправляются в лес, чтобы набрать там снег. Правда, растопить его проблема: без горячей воды в помещениях очень низкая температура. Жители говорят, что им не сообщают, когда вода вернется.

В поселке ЧВВАКУШ произошла авария на наружном водопроводе диаметром 250 миллиметров. Сети находятся в ведении Минобороны. Отключили воду специалисты филиала ЦЖКУ Минобороны 19 февраля с 9 утра до устранения проблемы. МУП ПОВВ организовал подвоз воды жителям поселка. В частности питьевая бочка была 19 февраля с 14:00 до 16:00. 20 февраля 3 бочки по 5 кубов были с 9:15 до 22:00. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь МУП ПОВВ Алевтина Шестакова.

Пока водовод не починят, питьевую воду будут подвозить по этой схеме: с 9:15 до 22:00.

Получить комментарий от представителей управляющей компании, обслуживающей жилой фонд Минобороны, не удалось.