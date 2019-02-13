/ Сломанная колонка в Коркино стала причиной конфликта горожан и водоканала

Местные жители вынуждены были топить снег для бытовых нужд.

Жители Коркино, проживающие в окрестностях дома на улице Строительной, 72, пожаловались на отсутствие воды в колонке на пересечении улиц Строительная и Сергея Лазо. По словам коркинцев, водоканал уже несколько раз занимался ремонтом устройства, однако оно до сих пор находится в нерабочем состоянии. Один их недовольных жителей, Александр Шерстнев, рассказал сайту «Первый областной» о волнующей его проблеме.

8 января колонка сломалась. Нам пообещали отремонтировать её, но до сих пор не сделали. То завтра сделают, то уже делают, то нет запчастей. Неделю назад подхожу к колонке и вижу, что поставили рычаг, который просто болтается на болту, и ничего не открывает, рядом лежит трубка, через которую воду набирать. Позвонил в диспетчерскую, а мне говорят, что колонку отремонтировали. Но ведь воды как не было, так и нет. Сегодня ходили в водоканал, но результатов ноль. — сообщил Александр Шерстнев.

Мужчина утверждает: ситуация оказалась настолько тяжелой, что воду привозил родственник из соседней Коелги, а для стирки и умывания приходится топить снег. Однако пить воду из снега все же мужчина не рискует, и покупает ее в магазине, что очень сильно бьет по карману.

За разъяснением по ситуации мы обратились в водоконал Коркино. В телефонном разговоре представитель организации заверила, что, начиная с сегодняшнего дня, колонка возле дома на Стоительной, 72, работает в штатном режиме, а также объяснила, что стало причиной отключения, которое длилось больше месяца.

Колонку в это время уже ремонтировали. Поскольку были сильные морозы, и есть не очень ответственные граждане, она сломалась 8 февраля. Она числилась сломанной по сегодняшний день, но сегодня была отремонтирована. Так как комплектующие запчасти поступают к нам из Челябинска, пока их закупили, пока нам их привезли, прошло много времени. — рассказали сайту «Первый областной» в МП КУВВ Коркинское управление водоснабжения и водоотведения.

В горводоканале уверяют: с сегодняшнего дня злосчастная колонка находится в рабочем состоянии и должна работать. Кроме того, в службе пояснили, что все действия, связанные с ремонтом и обслуживание водозаборного устройства, фиксируются у диспетчера.