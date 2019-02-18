/ Срок отключения горячей воды могут сократить в 4 раза

Нововведение планируют внедрить с проектом «Умный город».

Каждое лето в России проходит опрессовка, и горячую воду отключают на две недели. Скоро этот срок может серьезно сократиться. Процессы оптимизируют по системе «Умный город». Такой эксперимент проводился в прошлом году в крупных районах нескольких городов. Тогда горячую воду удалось вернуть через 3 дня.

Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды. В этом очень заинтересованы сами коммунальные компании. Все привыкли, что на две недели отключаем горячую воду. Но за это время коммунальные службы не получают плату и выручку за горячую воду, да и людям некомфортно. — рассказал в интервью «Известиям» замглавы Минстроя Андрей Чибис.

Проект «Умный город» экспериментально внедрят в 40 городах России, в том числе в Сатке и Челябинске. Список утвердили в ноябре 2018 года, как и сам проект.