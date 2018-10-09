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/ Зеленая горячая вода польется из кранов челябинцев

Зеленая горячая вода польется из кранов челябинцев

На теплосетях выявляют течь.
сегодня в 11:28
  |  Общество

В Советском и Центральном районах Челябинска заподозрили течь на сетях горячего водоснабжения. Чтобы определить место утечки теплоносителя, в воду решили добавить органический краситель. Он может превратить прозрачную водопроводную воду в зеленую. Несмотря на странный цвет, опасности для людей не будет.

В случае обнаружения теплоносителя, окрашенного в зеленый цвет, на поверхности земли, либо в случае появления в кранах водоразбора воды, имеющей зеленый цвет, сообщайте об этом в диспетчерскую службу Челябинских тепловых сетей. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Краситель в сетевую воду будут вводить с 11 октября по 18 октября. При обнаружении зеленой воды звонить по телефонам: 246−72−72.

Напомним, что неделю назад течь выявляли в Катав-Ивановске. Тогда из крана бежала розовая вода. Жители города, не знавшие о причинах изменения цвета, думали, что это последствия землетрясения. Однако власти успокоили: со стихией произошедшее не связано.

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