/ 411 зданий остались без отопления из-за коммунальной аварии в Металлургическом районе

По улицам второй день разливается кипяток.

Снега и льда больше нет на улице Социалистической в Челябинске. Их растопила горячая вода — следствие коммунальной аварии. Она просочилась еще вечером 8 января, однако оперативно устранить аварию не получилось. Поэтому уже больше 12 часов жители Металлургического района сидят без тепла и горячей воды. С утра было принято решение отключить еще несколько домов, а также учебных заведений и административных зданий.

Сегодня, 9 января, с 10:00 часов для устранения крупной аварии на теплотрассе отключено горячее водоснабжение и отопление в северной зоне Металлургического района. Без тепла остались 149 жилых многоквартирных домов, 195 домов частного сектора, 16 детских садов, 16 учебных заведений и 35 административных зданий. — пояснили сайту «Первый областной» в Челябинской администрации.

Уже вечером отопление и горячая вода должны вернуться в дома челябинцев, проживающих на севере Металлургического района. Завершить работы специалисты МУП «ЧКТС» планируют к 18:00.