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/ Пенсионеры остались без горячей воды из-за ошибки коммунальщиков

Пенсионеры остались без горячей воды из-за ошибки коммунальщиков

Разобраться в коммунальной драме жильцам дома помог Владимир Бурматов.
сегодня в 14:09
  |  Общество

Настоящая коммунальная драма разыгралась в одном из домов по Копейскому шоссе. Там сломался бойлер, из-за чего горячая вода потекла не в краны местных жителей, а прямиком в подвал здания. Теперь войти в подъезд невозможно: на всех этажах стоит туман с запахом канализации, стены начали покрываться изморозью, а квартиры — плесенью. Однако управляющая компания решила, что ЧП — не забота коммунальщиков. Заменить дорогое оборудование жильцам они предложили за свой счёт.

Мы позвонили в аварийную службу, нам ответили: вами заниматься никто не будет. Якобы, у дома есть долги за коммунальные услуги. Мы можем все квитанции показать, все оплачено! Тогда я говорю: «Я сейчас вызываю телевидение, депутатов, они к нам приезжают и показывают все это безобразие». В аварийной службе бросили трубку со словами: «Да хоть куда звоните!». — пожаловалась одна из жительниц дома.

Решить проблему без стороннего вмешательства у жильцов не получилось. Тогда на место коммунального ЧП прибыл Владимир Бурматов. Он вызвал представителей управляющей компании, отказывающихся выходить на контакт с жильцами, на разговор, и спросил, когда у людей появится горячая вода.

Требуется замена теплообменника, он стоит 200 тысяч рублей. Когда эти деньги соберут с жителей и его купят, спрашивайте у директора. У нее сегодня выходной день. — ответила представитель управляющей компании.

После такого ответа депутату Госдумы пришлось обратиться к напрямую директору и нарушить ее отдых, чтобы задать те же вопросы, что и управляющей компании.

Мы получили счет на теплообменник, в понедельник нам дают смету, и мы начинаем голосование на замену теплообменника. — обозначила расплывчатые перспективы директор управляющей компания «СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ» Гузель Волошина.

После посещения «брошенного» коммунальщиками дома Владимир Бурматов прокомментировал ситуацию.

Здесь дом, доведенный до ручки. Управляющая компания ничего не делает, хамит жильцам. Подвал затоплен, фундамент может начать разрушаться, все парит, это опасно и с точки зрения санитарных норм, и с точки зрения конструктива здания. При этом управляющая компания на голубом глазу заявляет, что сейчас они соберут 200 тысяч с жителей и заменят теплообменник. Откуда у людей такие деньги? Это пенсионеры, инвалиды, одинокие люди здесь живут. Неприкрытое хамство, убегающие и скрывающиеся от людей мастера — это уже тематика прокуратуры. Мы готовим запросы, я считаю, что руководство управляющей компании должно быть привлечено к ответственности. — заявил Владимир Бурматов.

Стоит отметить, что коммунальные рейды в городе проводятся регулярно по поручению Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

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