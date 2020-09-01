Медиахолдинг ОТВ и «Интерсвязь» организуют «Парад первоклассников» в новом формате

В этом году школьники будут знакомиться с профессиями взрослых онлайн.

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Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Куда пойдешь учиться после школы? Это два самых популярных вопроса, которые детям задают взрослые. Сегодня, 1 сентября, будущие учителя, врачи и космонавты впервые сели за парты, познакомились с первыми наставниками.

В этом году на Урале уже в девятый раз будет реализован федеральный проект «Парад первоклассников» («Дети — наше будущее!»). Его инициаторами выступили компания «Интерсвязь» и медиахолдинг ОТВ.

«Парад первоклассников — социальная акция, которая направлена на то, чтобы придать для первоклассника смысл обучению в школе посредством выбора профессии мечты и помочь ребенку сделать первые шаги ей навстречу», — сообщили организаторы акции.

В этом году он пройдет преимущественно в онлайн-формате. Детей и родителей приглашают зайти для участия на сайт проекта парадпервоклассников.рф.

А 5 сентября с 10 до 12 часов на телеканале ОТВ и на сайте «Первый областной» пройдет телемарафон, в котором расскажут про самые популярные профессии, выбранные первоклассниками региона. Дети попробуют себя в роли специалистов разных профилей, а затем презентуют «свои» специальности в прямом эфире, получат советы от профессионалов и подарки от партнеров мероприятия.