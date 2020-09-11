Медиахолдинг ОТВ подготовил специальный репортаж ко дню рождения Челябинска

Фильм «Искусство улиц» посвящён фестивалю «Культурный код».

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В честь 284-летия Челябинска свой подарок городу и его жителям приготовил медиахолдинг ОТВ. В эфире нашего телеканала в субботу, 12 сентября, покажут специальный репортаж о главном событии года столицы Южного Урала — фестивале «Культурный код».



Специальный репортаж под названием «Искусство улиц» снял Артур Ишпулатов. В самом начале фильма автор признался, что также посвящает фильм 11-летнему себе, который хотел стать райтером. По словам создателей «Искусства улиц», специальный репортаж снимался весь август и включил в себя съёмки на высоте и общение с художниками. Он отличается от других работ.

«Репортаж начинается с небольшого авторского предисловия. И сам специальный репортаж — это что-то новенькое на региональном телевидении. Он динамичный, современный, яркий и выделяющийся на фоне контента, который делают местные телеканалы»,— рассказал сайту «Первый областной» автор специального репортажа Артур Ишпулатов.

Напомним, Челябинская область, наравне с Татарстаном, Нижегородской областью и Ставропольским краем выиграла право проводить «Культурный код» минувшей весной. Благодаря фестивалю на фасадах домов по Университетской Набережной появились муралы — большие работы на всю стену. Сразу после окончания «Культурного кода» был анонсирован региональный фестиваль граффити, который проходит не только в областной столице, но и в Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Бакале.