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/ Названы самые полезные майские продукты

Названы самые полезные майские продукты

Богатая витаминами зелень заполонила прилавки.
сегодня в 14:17
  |  Общество

Рейтинг самых полезных весенних продуктов возглавили щавель и одуванчики. Зелень крайне необходима человеческому организму именно весной, так именно в это время он наиболее ослаблен после зимы. Об этом сообщает интернет-издание Дни-24 со ссылкой на диетологов.

Щавель кроме укрепления иммунитета позаботится о здоровье сосудов и сердечной мышцы, а также улучшит зрение. Цветы одуванчика имеют много полезных свойств, а потому их нужно употреблять регулярно. Редис быстро улучшает пищеварение и стабилизирует обмен веществ, а листья крапивы помогут людям избавиться от различных недугов. — передает издание.

Также не стоит забывать включать в свой рацион молодую капусту, которая выводит вредные вещества, помогает похудеть и улучшить метаболизм. Шпинат крайне полезен для здоровья щитовидной железы, и спаржа поможет избежать амнезии.

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