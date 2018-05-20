/ Названы самые полезные майские продукты

Богатая витаминами зелень заполонила прилавки.

Рейтинг самых полезных весенних продуктов возглавили щавель и одуванчики. Зелень крайне необходима человеческому организму именно весной, так именно в это время он наиболее ослаблен после зимы. Об этом сообщает интернет-издание Дни-24 со ссылкой на диетологов.

Щавель кроме укрепления иммунитета позаботится о здоровье сосудов и сердечной мышцы, а также улучшит зрение. Цветы одуванчика имеют много полезных свойств, а потому их нужно употреблять регулярно. Редис быстро улучшает пищеварение и стабилизирует обмен веществ, а листья крапивы помогут людям избавиться от различных недугов. — передает издание.

Также не стоит забывать включать в свой рацион молодую капусту, которая выводит вредные вещества, помогает похудеть и улучшить метаболизм. Шпинат крайне полезен для здоровья щитовидной железы, и спаржа поможет избежать амнезии.