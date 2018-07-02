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Молоко с доставкой на дом: удобный сервис от «Золотых лугов»

Большой выбор и приятные цены.
сегодня в 09:00
  |  Общество

Теперь жители Челябинска могут оценить удобство доставки молока и молочных продуктов на дом. «Золотые Луга» — один из ведущих производителей качественной и натуральной молочной продукции доставят молоко домой или в офис прямо с завода.

Возрождая традиции

Лучшая пища для людей, «эликсиром жизни», лекарство — так о молоке отзывались Гиппократ и Авиценна. В Древней Руси говорили: «Корова во дворе — обед на столе». Вплоть до середины 70-х годов прошлого века в Америке и Европе свежее молоко доставляли на порог дома. Клиент заранее оплачивал покупку, а на следующее утро его ждал бидончик свежего молока на завтрак. Сервис доставки на дом свежего молока и молочных продуктов доступен и сегодня каждому жителю Челябинска.

Свежее прямиком с завода

Вся продукция, заказанная через сервис интернет-магазина, поставляется прямиком с завода. Путь молока от завода до вашего дома происходит в считаные часы. Выбранная дата и время доставки позволит четко планировать свой график — к семейному ужину или праздничному столу продукт приедет в назначенный час. Свежая дата выработки продукции — это всегда приятный бонус.

Большой выбор и приятные цены

Компания «Золотые луга» выпускает более 70 наименований продукции. Сыр, масло, творог, сметана, кефир, полезная кисломолочная продукция «Живи ЗдорОво» — не один раз находили признание у экспертов знаменитых продуктовых выставок. Вся продукция без магазинной наценки, а это значит, что цена вас порадует. Первый заказ в интернет-магазине предполагает приятный «бонус» — подарок каждому от компании «Золотые луга».

В Индии и США молочные компании «Country Delight» и «Rosa Brothers Milk Company» доставляют свежее молоко к дверям клиента в течении 48 часов после дойки. Компания «Золотые луга» опирается на лучшие мировые практики и доставляет молоко в считаные часы жителям Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Новосибирска.

Как сделать заказ?

  • Нужно зайти на сайт доставки и пройти авторизацию посредством смс — сообщения. После успешного прохождения авторизации у вас появится личный кабинет на сайте, где вы сможете управлять историей покупок и сохранять несколько адресов для быстрого оформления заказа.

  • Чтобы совершить покупку необходимо выбрать продукт и нажать кнопку «Добавить в корзину». Выбранная позиция автоматически «уйдет» в правый верхний угол, где вы сразу увидите сумму заказа и сами продукты. После наполнения корзины, в правом верхнем углу при наведении мыши автоматически появится список выбранных товаров и итоговая сумма.

  • Также у вас есть возможность оформить заявку по телефонному звонку нашим операторам call-центра по телефонам 8−922−398−87−45 или 8 (3452) 58-87-45. Оплата покупки производится банковской картой курьеру при получении, либо онлайн на сайте доставки.

Условия доставки

Молочную продукцию привезут домой или на работу. Все зависит от минимальной стоимости заказа. Так, например, в офис минимальная сумма заказа составляет 600 рублей, домой — 300 рублей. В офис доставка делается с в офис с 14:00 до 17:00, а на дом с 18:00 до 22:00 часов.

Мнение эксперта:

Мы стараемся заботиться о наших покупателях, осуществляя доставку молочной продукции в удобное время и место. Благодаря удобству и быстрой работе, сервис интернет-доставки дарит время, которое можно провести с семьей и близкими. Вы в свою очередь можете проявить заботу о своих родителях, пожилых родственниках, заказав продукцию на дом. Запустить работу доставки молочной продукции нам подсказали наши покупатели. Мы прислушались к мнению и постарались быть ближе и полезней. Каждый пользователь сервиса может нам оставить отзыв, который будет непременно принят во внимание. — рассказывает Олеся Макарова, директор по коммуникациям АО «Золотые луга».

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