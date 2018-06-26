/ Два южноуральских батона получили положительную оценку Роскачества

Качественный хлеб поставляют два производителя.

Эксперты выбрали лучший хлеб в России. Нарезной батон челябинской пекарни назван «Товаром повышенного качества», а другой — продукт популярного хлебокомбината, признан «Качественным товаром».

Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания — в этом сегменте сконцентрировано больше всего товаров, которые получат государственный Знак качества. Особенно приятно, что масштабный проект по мониторингу рынка не подтвердил распространенных потребительских мифов. — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

На проведение исследования у экспертов Роскачества ушел год. Проверка стартовала в июле 2017 года. Хлеб прошел лабораторные исследования по 50 показателям качества и безопасности. Батоны проверяли на соответствие требованиям Техрегламента, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества.

Ознакомиться с исследованием можно здесь.