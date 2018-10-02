/ Здоровье школьников проверила выездная бригада врачей в Сосновском районе

Некоторые получили направление на дообследование в Челябинске.

Выездные бригады врачей продолжают работать в маленьких населенных пунктах Челябинской области. Вчера, 1 октября, сотрудники детской областной больницы посещали поселок Саккулово Сосновского района. На несколько часов медучреждением стала обычная общеобразовательная школа, а все ее ученики — пациентами.

Мы проводим электрокардиограмму, то есть выявление различных заболеваний сердца, нарушения ритма. Обследование для выявления заболеваний легких, бронхиальной астмы. Экспресс-методом определяем уровень холестерина и глюкозы. Мы часто выявляем гипохолестеринемию у детей, бывает, гипогликемию, нарушения ритма на электрокардиограмме. — рассказал сайту «Первый областной» врач-педиатр детской областной больницы Илья Филатов.

Популярностью выездные бригады пользуются, в основном, у старшеклассников, особенно у выпускников.

Каждому человеку важно знать состояние своего здоровья. У нас это не всегда получается сделать, а здесь у нас узкопрофильных специалистов-то и нет. К сожалению, оказалось, что у меня некоторые проблемы с сердцем и мне дали направление к кардиологу. Я поеду в областную больницу проверять. — сообщила сайту «Первый областной» ученица МОУ «Саккуловская СОШ» Виктория Крыжановская.

Сделать медицину доступнее поручил губернатор Борис Дубровский. Так что областные медучреждения запланировали несколько дополнительных выездов в разные районы Челябинской области.