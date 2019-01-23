/ Ученые рассказали, как ГМО-продукты влияют на организм человека

Так, чужеродные гены способны воздействовать на человека лишь после встраивания в его геном.

Каждый день человек употребляет более 100 триллионов чужеродных генов, попадающих в кровоток и внутренние органы. Именно таким образом, по мнению ученых, в организм могут попасть и ДНК из ГМО-продукции, сообщает газета «Известия».

Обзор под названием «Опасения по поводу судьбы ДНК из ГМО-еды, попадающей в тело человека» был написан российскими учеными ДВФУ в соавторстве с зарубежными учеными из Королевского колледжа Лондона, Университета школы Крита и Национального университета Чоннама (Южная Корея). В своей работе они отметили, что чужеродные гены способны воздействовать на человека лишь после встраивания в его геном. Следует отметить, пока что подобные случаи еще не зафиксированы.

Самое главное, что мы поняли — проблема требует дальнейшего изучения. Ведь иногда в науке возникает ситуация, когда можно остановиться и дальше не «копать». В данном случае это не так. Мы считаем, что исследования нужно продолжить. — считает соавтор работы, проректор по научной работе ДВФУ Кирилл Голохваст.

Так, пища, полученная с использованием генно-модифицированных организмов, не опаснее обычной, уверен старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александр Панчин. Он отрицательно отозвался об опубликованной работе.

Мне кажется, что у авторов есть некая позиция по теме ГМО, которую они пытаются притянуть к обзору статей по совершенно другой теме. Когда мы говорим о проникновении в кровоток и разные ткани человека фрагментов ДНК и РНК из пищи, речь идет о самой обычной еде. Авторы сами признают: нет оснований считать, что ДНК из ГМО как-то по-другому усваивается или перерабатывается. Но они искусственно связали эти темы и тем самым создали очередную страшилку. И вот уже мы видим заголовок пресс-релиза: «Молекулы ГМ-еды могут накапливаться в человеческом желудочно-кишечном тракте и проникать в клетки тела». Но причем тут молекулы ГМ-еды? Молекулы любой еды! — рассуждает Александр Панчин.

По словам специалистов, в настоящее время появился новый революционный метод создания генно-модифицированных организмов — с помощью редактора CRISPR/Cas9, обеспечивающего безопасность ГМО-продуктов.