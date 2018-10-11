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/ Челябинским детям расскажут о важности мытья рук

Челябинским детям расскажут о важности мытья рук

Простая процедура может сберечь от многих болезней.
сегодня в 19:02
  |  Общество

Детям Челябинска расскажут о важности личной гигиены. Мероприятие проведут 12 октября, за несколько дней до Всемирного дня мытья рук.

Эксперты предупреждают, через немытые руки в организм попадают опасные вещества, которые вызывают серьезные заболевания. По данным организации ЮНИСЕФ, ежедневно только от диареи умирает пять тысяч детей, смерти которых можно было избежать при соблюдении норм гигиены.

Исследования, проводимые в школах и закрытых коллективах, показывают, что правильное мытье рук позволяет на 50−60% снизить риск кишечной инфекции, гепатита «А» и дизентерии и на 15−25% - гриппа и других респираторных заболеваний. Дети, приученные мыть руки, реже болеют, чем их менее чистоплотные одноклассники. — рассказал сайту «Первый областной» главный специалист по медицинской профилактике управления здравоохранения Администрации города Челябинска Дмитрий Прокопьев.

Волонтеры Челябинского медицинского колледжа наглядно покажут школьникам Гимназии № 48, как правильно мыть руки, а также проведут с ребятами обучающие беседы. Похожие акции пройдут также в пульмонологическом отделении Детского санатория № 6 и в гастроэнтерологическом отделении Детского санатория № 2. Лекции для детей и сотрудников там прочитают сотрудники городского Центра медицинской профилактики.

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