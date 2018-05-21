/ Челябинцы вовремя узнали о патологиях, участвуя в «Территории здоровья»

Минздрав отмечает эффективность «здоровой» акции.

«Территория здоровья» пользуется в Челябинске большой популярностью. С начала мая проверить состояние организма в выходные решились и взрослые, и маленькие челябинцы. Врачи уже выявили ряд патологий. Например, у 5 из 423 южноуральцев на флюорографии отметили проблемы с легкими. 46 из 50 женщин на обследовании маммолога узнали о возрастных изменениях и мастопатиях в груди.

Люди активно пользуются возможностями «Территории здоровья», и немаловажно, что выявляемость тех или иных заболеваний в ходе мероприятия достаточно высока. Порой патологии обнаруживаются у тех, кто даже не догадывался о них. При этом чем раньше болезнь будет обнаружена, тем больше шансов ее благополучно вылечить. — сообщил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

«Территория здоровья» на площади Революции будет работать до 3 июня. Каждый выходной день с 10:00 до 14:00