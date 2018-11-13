/ Вовремя распознать диабет смогут челябинцы на «Территории здоровья»

Горожан научат самих определять уровень сахара.

Вовремя выявленный сахарный диабет дает шанс на комфортное существование больному. Пройти обследование на наличие диабет и посетить интерактивные площадки «Территории здоровья» смогут все челябинцы в рамках международной акции. Им не просто сообщат, есть ли риск или уже какой-то тип диабета, но и научат самостоятельно определять уровень глюкозы в крови.

Как отмечают специалисты, в Российской Федерации, как и во всех странах мира, наблюдаются высокие темпы роста заболеваемости сахарным диабетом. Общая численность пациентов за последние 15 лет возросла на 2,3 миллиона человек. В Челябинской области в 2017 году было зарегистрировано 198 887 больных с эндокринной патологией, на первом месте находится сахарный диабет — 103 761 случай. Высокая распространенность заболевания часто бывает обусловлена такими факторами как снижение физической активности, ожирение и избыточная масса тела, нездоровое питание (избыточное употребление жирной и сладкой пищи), отягощенная наследственность. — сообщили сайту «Первый областной» в региональном Минздраве.

14 ноября в «Парк Сити» пройдет конференция по сахарному диабету 2 типа (10:00—14:00, ул. Лесопарковая, 6);

16 ноября в МФЦ на Труда откроется «Территория здоровья»: посетители определят уровень глюкозы, холестерина, узнают индекс массы тела, измерят давление, пройдут анонимное тестирование ВИЧ, проконсультируются с эндокринологом и терапевтом (09:00—14:00, ул. Труда, 164).