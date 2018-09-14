/ Десятки ботиночек выставят в Челябинске в память о неродившихся малышах

Акция призвана задуматься будущих мам о жизни детей.

Сегодня, 14 сентября, Челябинск присоединится к общероссийской акции, направленной на возрождение семейных ценностей и задуматься будущих родителей о сохранении жизни детей. В сквере выставят несколько пар детской обуви, символизирующей не появившихся на свет малышей. Мероприятие получило название «Они могли бы пойти в школу».

К горожанам обратятся заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Константиновна Андреевских, акушер-гинеколог с 40-летним стажем, председатель Совета родительской общественности города Копейска Андрей Александрович Горланцев, директор челябинского Центра защиты семьи, материнства и детства «Берег» священник Владимир Панарин. Кроме того, запланирована небольшая концертная программа. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской епархии.

Акция начнется в 17 часов в Ленинском районе Челябинска. 25 пар детских ботиночек выставят в Сквере семьи, расположенном возле Одигитриевского монастыря.