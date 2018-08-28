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Возраст сосудов сообщит челябинцам уникальный аппарат

Подобной диагностикой раньше не пользовались на Южном Урале.
сегодня в 11:32
  |  Общество

Уникальное обследование в полевых условиях предлагают пройти челябинцам на XIII Южно-Уральском профилактическом форуме. На площадке возле сквера имени Колющенко расположится «шатер» с аппаратом для определения возраста сосудов. Специальное устройство исследует параметры жесткости, а также артериальное давление, соотносит показатели и выдает результат. Раньше им могли воспользоваться только жители Санкт-Петербурга.

Это не совсем УЗИ, это больше аппарат для измерения давления. Манжетка надевается на руку, делается несколько замеров. Определяется жесткость сосудов и артериальное давление. Благодаря этому аппарат «понимает», насколько сосуды эластичны, подвержены изменениям и насколько грозит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Делается все быстро. Рядом будет сидеть кардиолог, который подскажет, стоит ли пациенту беспокоиться, идти на дальнейшее обследование. — прокомментировала сайту «Первый областной» пресс-секретарь ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Василиса Кузнецова.

Также на площадке возле сквера Колющенко откроют мобильный пункт заготовки крови. Стать донором сможет каждый челябинец, пришедший в мобильный пункт с паспортом с 9:00 до 12:00.

Кроме того, на площадке профилактического форума совершеннолетние челябинцы получат вакцину от гриппа. Прививочный пункт откроется в 16:00, в то же время прием начнет маммолог. Обследование смогут пройти женщины старше 40 лет.

Педиатр, эндокринолог и диетолог организуют работу с детьми. Для маленьких гостей форума выделяет отдельную зону.

Пройти обследование на площадке возле сквера имени Колющенко можно 30 августа с 12:00 до 20:00. Челябинцам напоминают, что с собой обязательно нужно принести паспорт (свидетельство о рождении) и полис.

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