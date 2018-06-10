/ Собственник сменился у южноуральского агрохолдинга «Здоровая ферма»

Изменения официально зарегистрированы.

Все предприятия группы «Здоровая ферма» теперь принадлежат Микаилу Шишханову. Он получил 100% капитала ГК «Здоровая ферма», «Уральская мясная компания», «Здоровая Ферма Деликатеса», «Уралбройлер», «Деликатесы от здоровой фермы». Изменения внесли в ЮГРН.

Активы ГК «Здоровая ферма» (бывший «Уралбройлер») ранее принадлежали компаниям депутата Госдумы Олега Колесникова. В марте 2016 года была закрыта сделка по продаже «Здоровой фермы» компании «Русгрейн холдинг» (основные активы расположены в Башкирии). Тогда издание «ПравдаУРФО» называло интересантами данной сделки «бизнесменов, близких к группе БИН», совладельцем которой был Шишханов. По данным издания, покупатели взяли на себя долговые обязательства депутата, включая кредит в 1 миллиард рублей перед «Сбербанком». — рассказывает издание «Открытые медиа».

Напомним, «Здоровая ферма» зарегистрирована в Аргаяшском районе Челябинской области. Часть производства располагается в Кунашакском районе, Красноармейском районе и Пермском крае.