/ Вторую субсидию от государства получил южноуральский аграрный сектор

Деньги помогают сельхозтоваропроизводителям возместить затраты по кредитам.

Развитию аграрного сектора региона помогают выгодные ставки кредитования. На возмещение процентной ставки по инвесткредитам накануне выделили 440 миллионов рублей. Деньги пошли из федерального бюджета. Это уже второй транш, ранее из федерального бюджета уже приходило на 4 миллиона больше денег. А область в сумме дополнила их на 118,2 миллиона рублей. Таким образом аграрии смогут возместить затраты по кредитам 2017 года.

Федеральные средства выделены на завершение инвестиционных проектов в отраслях, которые в предыдущие годы дали толчок в развитии регионального АПК, — это птицеводство и животноводство. На начало года имелся дефицит федеральных ресурсов. Теперь за счет выделенных дополнительных средств дефицит будет закрыт, что нас, безусловно, радует. — сообщил заместитель губернатора Сергей Сушков.

Сегодня в Челябинской области воплощают в жизнь 22 инвестиционных проекта. Кредитов на эти цели взяли на 34 миллиарда.

Мы уделяем большое внимание поддержке предпринимателей и созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Средства, дополнительно выделенные федерацией и из областного бюджета, позволят бизнесменам полностью покрыть потребность в погашении процентных ставок на текущий год. Эти деньги получат более 250 наших компаний, привлекавших кредиты на строительство, модернизацию и реконструкцию животноводческих ферм, на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования. — прокомментировал Борис Дубровский.

С 2017 года за пользование кредитными средствами начисляют не больше 5%, все субсидии идут напрямую в банки.