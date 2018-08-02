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/ День уральского поля собрал аграриев со всего УрФО

День уральского поля собрал аграриев со всего УрФО

Представители власти оценили достижения сельхозпроизводителей.
сегодня в 16:55
  |  Общество

Сегодня, 2 августа, на Южном Урале встретили традиционный праздник — День уральского поля. В Чебаркульском районе собрались представители агропромышленного комплекса со всего УрФО. Они продемонстрировали достижения в техническом оснащении и растениеводческой составляющей.

Наша задача — подбор сортов, которые будут возделываться в нашем хозяйстве. Семена мы будем реализовывать для наших производителей. Данное экологическое сортоиспытание — это та площадка, где выбираются наиболее подходящие для нашего региона сорта. Яровые пшеница, ячмень, овес, сорта сои, гороха, люпина. Остановиться на одной культуре — экономически невыгодно. Поэтому делается подбор нескольких сортов, чтобы обеспечить правильные севооборот и хороший выход урожая с единицы площади. — рассказала начальник отдела первичного семеноводства селекционно-семеноводческого центра «Чебаркульские семена» Лидия Паулакайнен.

На агропразднике побывал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Вместе с ним среди колосьев прогулялись заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Моисеев и директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

Мы должны поддерживать высокотехнологичные решения для получения результатов, и мы этим занимаемся. Наши программы известны бизнесу: техническое обновление, семеноводство, поддержка животноводства. Сегодня мы встроены во все программы Минсельхоза РФ, в том числе в программу поддержки социального развития села. Реализация этих мер позволяет нам ежегодно показывать положительную динамику в агропроме. Задача на уборочную этого года: собрать свыше 2 миллиона тонн зерна. Основания для этого есть: мы ввели в оборот дополнительные земли, все время ищем и применяем новые технологические решения. Я уже не первый раз на окружной выставке. Развитие есть. Удивляет машиностроение Челябинской области. Представленная челябинская техника — пример импортозамещения. Это демонстрация работы агропрома за последние годы. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, ранее по поручению губернатора Бориса Дубровского была оказана материальная поддержка аграриям. Сельхозпроизводителям выделены деньги на компенсацию затрат по оплате топлива.

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