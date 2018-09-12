/ Губернатор после встречи с делегацией Узбекистана: «В наших отношениях есть потенциал»

Стороны намерены наращивать товарооборот.

Губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с представителями Республики Узбекистан. Делегация приехала на Южный Урал, чтобы договориться о дальнейшем сотрудничестве в сфере товарооборота. Среди перспективных направлений — агропромышленный комплекс, поставки сельскохозяйственной продукции, торгово-экономическое сотрудничество.

Уже сложился пул «якорных» предприятий, которые серьезно активизировали товарооборот с Республикой Узбекистан — «Союзпищепром», «Макфа», «Сигма», «Ресурс». Объем экспортных поставок приближается к 12 тысячам тонн. Подписано соглашение о сотрудничестве между агрохолдингом «Чурилово» и компанией «Узагроэкспорт». Считаю, что перспективы увеличения товарооборота у нас более чем реальные. Как показывает практика, вслед за торговлей приходят и долгосрочные совместные проекты в производстве. Уверен, что результативность вашей поездки в Челябинскую область будет значительной для обеих сторон. Я уверен, что в наших отношениях есть потенциал, и мы готовы дать им новый импульс. — делится результатами встречи губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что каждый год товарооборот с каждым годом растет. К 2017 году этот показатель вырос до 291 миллионов долларов. За первое полугодие 2018 года взаимооборот уже достиг 152 миллионов долларов.