«Большинство думают головой»: Дмитрий Песков надеется на отказ россиян от путешествий на нерабочей неделе

Напомним, о внеплановых оплачиваемых выходных сообщил президент РФ.

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Сегодня, 26 марта, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков на брифинге заявил журналистам, что большинство россиян не полагаются на «русскую авось» и не начнут путешествовать по стране во время нерабочей недели.

«Большинство „думают головой“, принимают меры, чтобы обезопасить себя и своих родных, и не воспользуются нерабочей неделей и снижением цен на авиабилеты, чтобы начать путешествовать по стране. Кроме того, президент вчера призывал всех посидеть дома, чтобы обезопасить себя»,— цитирует слова Пескова газета «Известия».

Однако, по его словам, для тех, кто будет нарушать рекомендации президента, жёстких мер нет.

Кроме того, Дмитрий Песков сообщил, что продлевать нерабочую неделю президент не планирует, а майские праздники будут такими же длинными, как и всегда, и ни о какой компенсации предстоящей нерабочей недели речи не идёт.

Напомним, 26 марта Владимир Путин выступил с сообщением о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории России будет принят ряд мер. Одна из них — объявление о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы. Однако городской транспорт, банки, аптеки, магазины и другие необходимые учреждения будут работать.