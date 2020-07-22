«Зажали его доверчивый клюв»: об издевательствах над пеликаном рассказали в челябинском зоопарке

Посетителей выводили сотрудники полиции.

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О случае жестокого обращения с животными рассказали сотрудники Челябинского зоопарка. В прошлом году в авиарии (птичнике) убрали двойное ограждение, чтобы все желающие смогли наблюдать за питомцами как можно ближе. А на днях посетители навредили розовому пеликану по кличке Кир.

«Киру зажали его доверчивый клюв за решеткой и дергали его за перья. Давайте еще раз: так делать нельзя. Зоопарк дает вам возможность понаблюдать за жизнью животных, рассмотреть особенности строения их тел, особенности поведения. Но никак не наносить им вред и травмы», — рассказали сотрудники зоопарка.

На возмущенные комментарии горожан, работники ответили, что дебоширов вывели полицейские. А остальным рассказали, как правильно обращаться с птицами. Нельзя стучать по стеклам, не трогайте пальцами клювы, не кормите вредными продуктами исподтишка.