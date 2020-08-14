«Люди, давайте будем людьми»: Сотрудники Челябинского зоопарка рассказали о находках на их территории

Волонтеры помогли вывезти сотни пакетов с мусором.

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Сотрудники Челябинского зоопарка провели субботник на территории, которая принадлежит зоопарку, но еще не обустроена под его нужды. На территории бора постоянно гуляют челябинцы, последствия прогулок которых и вынуждены убирать сотрудники зоопарка вместе с «Волонтерами Культуры».

«Перечислим часть того, что достаем из каменных карьеров. Пластиковые и стеклянные (битые) бутылки. Это просто лидеры. Что может быть лучше того, чтобы в летний день идя по солнечному бору распить бутылочку лимонада или чего-то еще и скинуть эту бутылочку в красивейший карьер? Как говорится, бутылку с глаз долой, из сердца вон. Раз твой мусор не видно на общественной тропинке, так тогда ты вроде и не свинья, получается», — пишут в социальных сетях сотрудники зоопарка.

Помимо бутылок им пришлось вывозить из бора автомобильные покрышки, горы фантиков и оберток из-под еды, а также разнообразный мусор, остающийся от пикников.

Челябинцев и гостей города призывают соблюдать чистоту в местах отдыха.

«Никто не сможет убрать за вами в таком количестве, в каком вы мусорите. Проще ведь предотвратить, чем потом исправлять неисправимое. А о влиянии этого мусора на живых существ и на нас в частности даже говорить не хочется. В общем, люди, давайте будем людьми. В конце концов, на этой земле жить нашим детям», — отмечают сотрудники Челябинского зоопарка.

Кроме того, жителей города, отдыхающих в лесах и на озерах, просят собрать не только свой мусор, но и мусор тех, кто не позаботился о чистоте.