У Челябинского зоопарка может увеличиться территория

Для осуществления проекта сейчас ищут инвесторов.

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Зоопарк Челябинска могут расширить. Это позволит создать в столице Южного Урала уникальный зверинец. Идея уже несколько лет существует, но только на бумаге. Меж тем, у зоопарка есть участок, подходящий для горных козлов, косуль и маралов.



Сейчас комплекс занимает 8 гектаров, почти столько же пустуют. Неиспользованная часть находится в реликтовом бору и простирается до торгового центра «Родник». Также на пустующей территории есть карьер, на скалах которого можно поселить горных козлов. Как подчеркнул директор зоопарка Юрий Леончик, территорию можно благоустроить и превратить в зону отдыха. Однако самым главным станет то, что животных можно будет содержать в полувольных условиях.

«Будут содержаться копытные животные. Это косули, пятнистые олени. Возможно, есть с обратной стороны подзаболоченное место, дикий кабан. Посмотрим, как будет дальше развиваться событие»,— отметил директор челябинского зоопарка Юрий Леончик.

Идея о расширении зоопарка появилась два года назад. Мера может сделать челябинский зверинец уникальным, поскольку в наших широтах звери содержаться в закрытых вольерах. Сейчас в приближенных к полувольным условиям живёт гепард Афродита. Такие же хотят сделать для всех остальных.

Однако планы пока остаются лишь на бумаге. Бюджетные субсидии покрывают расходы на зарплаты, коммуналку и частично питание для зверей. Покупают новых животных и ремонт делаются уже за счет продажи билетов. В 2020 году планы испортил коронавирус: этом из-за пандемии зоопарк закрыли в самые прибыльные месяцы.

«Нужен рабочий проект. На основании этого проекта может родиться смета. Соответственно, по финансированию могут быть разбиты какие-то этапы. Если это не разово, а какая-то масштабная стройка»,— рассказал Юрий Леончик.

В зоопарке надеются заинтересовать проектом местные власти. Также руководство хочет найти инвестора, готового вложиться в расширение зверинца.