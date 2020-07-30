В Челябинском зоопарке отпраздновали Международный день тигра

Питомцам подарили интересные «ароматные» подарки.

Послушать 00:00

В зоопарке Челябинска отпраздновали Международный день тигра, который прошел 29 июля 2020 года. Сотрудники поздравили своих питомцев с праздником: 11-летнего самца Матиса и 5-летнюю самку Лаффи. Для амурских тигров были подготовлены специальные подарки, не простые, а с запахом.

Тиграм преподнесли коробку с шерстью альпаки, немного корня валерианы, футбольные мячики и мясо.

«Подарками остались довольны все. Лаффи, правда, до сих пор косится на огромную коробку и периодически боязливо лупит её лапой. Матис же, свою картонную игрушку снес в считанные секунды, показал ей, кто хозяин на этой территории», — рассказали о том, как тигры приняли дары сотрудники зоопарка.

Празднование Международного дня тигра призвано напомнить людям о том, что популяцию данного вида кошачьих необходимо сохранять и увеличивать. Челябинский зоопарк участвует в программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов по размножению и сохранению амурских тигров. Сейчас в России живет всего около 600 особей данного вида.