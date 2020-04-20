Заявления на выплаты на детей до трех лет можно подать онлайн

На допвыплату могут претендовать те, кто имеет право на маткапитал.

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Заявление на получение дополнительной выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет начали принимать онлайн. Оформить его можно дистанционно через портал «Госуслуг», если ваша учетная запись подтверждена.

«Дополнительную выплату получат семьи, которые имели или имеют право на материнский капитал. При этом сумма материнского капитала может быть уже использована ранее — это не повлияет на получение выплаты. До 2020 года право на материнский капитал получали семьи с двумя и более детьми. Сейчас такое право есть у семей с одним ребенком, если он родился в 2020 году», — сообщается на портале.

Оформить заявление на дополнительную выплату можно здесь.