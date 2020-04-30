Отцу, обратившемуся за выплатой в 5 тысяч на ребенка, отказали в ПФР

Оказалось, что подать заявление может не любой член семьи.

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Отец троих детей в Челябинской области обратился в Пенсионный фонд России за выплатой в 5 тысяч рублей на ребенка до трех лет, но подать документы ему так и не удалось. Со своей историей Иван Искусков обратился в редакцию сайта «Первый областной».

«Поскольку жена занимается с детьми, я решил сам подать заявление, через личный кабинет на сайте ПФР. Потом мне перезвонили и сказали, что необходимо, чтобы заявление подала мать детей», — рассказывает Иван Искусков.

Оказалось, что на самом деле, заявление подать может не любой член семьи, которой положен материнский сертификат.

«Заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. Выплата будет оформлена после подачи заявления матерью (из её личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг)», — гласит информация на сайте ПФР.

Подробные ответы на вопросы о подаче заявления на выплату в размере пяти тысяч рублей можно здесь. Посмотреть алгоритм подачи заявления можно по ссылке.