В Минсоце разъяснили, кому положена региональная выплата в 5 тысяч рублей

Деньги перечислены более 46 тысячам семей.

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Большое количество семей до сих пор обращается в министерство социальных отношений Челябинской области по поводу единовременной денежной выплаты. И в ведомстве решили вновь разъяснить, кому эти деньги полагаются.

Единовременная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей автоматически в беззаявительном порядке (то есть, без предоставления документов и личного заявления) направлена следующим малообеспеченным категориям граждан, у которых доход на каждого члена семьи на 1 апреля текущего года составил менее 10 038 рублей:

Одиноким матерям, при условии получения на первое апреля пособия в повышенном размере 614 рублей и подтверждения данного статуса документально: отсутствия в свидетельстве о рождении отметки об отцовстве. Если в отношении хотя бы одного ребенка мама имеет статус «одинокой матери», то единовременная выплата ей полагается.

Многодетным семьям. К данной категории относятся семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. Единовременная выплата направлена семьям, которые в соответствии с региональным законодательством на первое апреля являлись получателями ежемесячной компенсации в размере 1 301 рубль на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Статус многодетной семьи не сохраняется, если, например, при воспитании трех детей одному исполняется 18 лет.

«Если вы относитесь к двум из перечисленных категорий, но денежные средства вам не поступят до 06 мая 2020 года, необходимо обратиться за разъяснениями в УСЗН по месту жительства», — подчеркнули в министерстве социальных отношений.

Напомним, что у Минсоца работает горячая линия, на которой операторы готовы ответить на интересующие вас вопросы: 8-800-550-74-03.