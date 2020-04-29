Более 46 тысяч южноуральских семей с детьми получили единовременную материальную помощь

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

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Президент России Владимир Путин ранее распорядился о том, что все семьи, где есть дети до трех лет получат единовременную помощь в размере пяти тысяч рублей на одного ребенка.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал сегодня, 29 апреля, что такую материальную помощь получили уже 46,5 тысяч семей, в том числе матери, самостоятельно воспитывающих детей.

«Министерство социальных отношений до конца апреля выплатит все средства по всем мерам соцподдержки. Это касается постоянных выплат, так и недавно введенных», — отметил глава региона.

Напомним, что у Минсоца работает горячая линия, где можно узнать ответы на интересующие вопросы: 8-800-550-74-03.