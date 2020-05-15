Заявление на выплату 10 тысяч на ребенка до 16 лет можно будет подать до 1 октября

Пенсионный фонд РФ объяснил, как получить новое пособие.

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Новая мера поддержки, анонсированная президентом Владимиром Путиным, обрушила портал «Госуслуги». Дело в том, что теперь все семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет могут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Портал не выдержал нагрузки желающих получить эту поддержку и «рухнул» почти в этот же день. Сейчас ресурс тоже испытывает некоторые нагрузки.

Но в Пенсионном фонде России напомнили, что подать заявление на такую выплату можно вплоть до 1 октября 2020 года.

«Мы делаем все, чтобы все заявления принять. Надеюсь, что позже все это упорядочится и портал заработает. Основная масса заявлений пройдет через электронные сервисы», — рассказала заместитель управляющего ОПФР России по Челябинской области Нина Истомина.

На рассмотрение заявления требуется 5 рабочих дней, и еще 3 рабочих дня нужно для поступления средств на счет заявителя. Отмечалось, что если заявление было подано через электронные сервисы, то придет уведомление о том, что оно рассмотрено и деньги поступят на счет. Если же оформление было произведено непосредственно через клиентскую службу Пенсионного фонда, то нужно лишь ждать оповещения о том, что деньги поступили на указанный счет. А если будет вынесен отказ, то это уведомление придет почтовым отправлением.

Выплаты начнутся только с 1 июня 2020 года, но подать заявление можно уже сейчас. На данную меру поддержки из федерального бюджета направлено около двухсот миллиардов рублей.

Напомним, что в связи с данными выплатами и перегрузкой портала «Госуслуги», в сети активизировались мошенники. Они предлагают ввести свои персональные данные, чтобы узнать, когда средства поступят на счет, а затем требуют заплатить некую комиссию. Создано уже более 30 сайтов-подделок. Будьте бдительны и доверяйте только официальным ресурсам.