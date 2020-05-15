Соцзащита начинает прем заявлений для выплат на ребенка от 3 до 7 лет

Обратиться за пособием можно будет уже 18 мая.

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В Челябинской области органы социальной защиты начали подготовку к приему заявлений для начисления выплат на детей от 3 до 7 лет. Принимать их начнут уже в понедельник, 18 мая 2020 года. Перед этим состоялась большая подготовка, в ходе которой была организована межведомственная деятельность.

«Для нас принципиально новая выплата по указу президента — ежемесячное пособие от 3 до 7 лет. Старт выдачи с 1 июня 2020 года. Мы провели большую подготовительную работу, здесь будет особенный подход к реализации, потому что от родителей нужно только заявление, документы будут запрашиваться в рамках межведомственного взаимодействия», — рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Ранее президентом Владимиром Путиным было озвучено, что выплаты начнут производить с 1 июля 2020 года, но позднее срок был передвинут на 1 июня. Подать заявление можно будет через Управление социальной защиты населения по месту жительства, МФЦ, по почте с 18 мая или через сайт «Госулуги 74» после 20 мая.

Ознакомиться с условиями для начисления выплаты можно здесь. Скачать заявление по ссылке.