Начал функционировать сервис для подачи заявления на разовую выплату

Получить средства можно на каждого ребенка от трех до шестнадцати лет.

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В России начал функционировать сервис для подачи заявки на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Получить средства могут семьи с детьми от трех до шестнадцати лет, на каждого ребенка в данном возрастном промежутке.

«Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 года Президентом РФ Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей". В соответствии с документом единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года)», — сообщает Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации.

Подать заявление на единовременную выплату можно будет до 1 октября 2020 года. Оформить необходимые документы можно по ссылке.