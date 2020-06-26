В Челябинской области одобрили 673 заявки по ипотеке под 6,5%

Всего подано 2 229 заявлений на 3,3 миллиарда рублей.

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Южноуральцы активно пользуются ипотекой под 6,5% годовых. Банки уже выдали 1 миллиард 125 миллионов рублей по 673 заявкам от жителей области. Всего по льготной ипотеке подано 2 229 заявлений на 3,3 миллиарда рублей, сообщили «Первому областному» в пресс-службе регионального правительства.



«Заявки на оформление льготной ипотеки принимают ПАО „Сбербанк России“, ПАО „Банк ВТБ“, АО Банк „ДОМ. РФ“. Особых требований к заемщикам нет, кроме того, что они должны быть совершеннолетними гражданами РФ. Возраст, семейное положение и наличие детей роли не играют. Жителям региона, желающим оформить ипотеку под 6,5% годовых стоит поторопиться: программа будет действовать до 1 ноября 2020 года»,— рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ставка в 6,5% сохранится на протяжении всего срока кредита. При этом льготная ипотека действует только в случае покупки квартиры в новостройке у застройщика.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеке. Теперь её можно оформить для покупки жилья до 6 миллионов. По данным правительства, на Южном Урале максимальная цена жилья по ипотеке в 6,5% — 3 миллиона рублей.